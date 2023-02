L’échevin schaerbeekois Michel De Herde à nouveau inculpé : viols sur mineurs et détention d’images pédopornographiques

Tout démarre en mai 2022 à la suite d’une plainte de Sihame Haddioui, l’échevine Ecolo de la Culture de Schaerbeek. Elle accuse son collègue Michel De Herde d’atteinte à son intégrité sexuelle lors d’une séance du conseil communal. En septembre, une deuxième plainte est rendue publique. Elle émane d’une ancienne élève d’une école schaerbeekoise et débouche sur l’inculpation de celui qui est encore à l’époque échevin de l’enseignement et du budget.

La bourgmestre Cécile Jodogne retire à Michel De Herde l’ensemble de ses attributions. L’intéressé se met en congé de maladie et clame son innocence. Ce lundi, la Dernière Heure annonce de nouvelles inculpations, confirmées par le parquet de Bruxelles. Il est cette fois question de faits de viols sur mineur(e) de moins de 16 ans, sur mineur(e) de plus de 16 ans et de détention d’images pédopornographiques. Michel De Herde nie. Son avocate se refuse à tout commentaire et regrette le non-respect de la présomption d’innocence dans cette affaire.