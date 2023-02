L’échevin de Schaerbeek Michel De Herde inculpé pour viol : "Je suis persuadé que nous avons affaire à une entreprise de démolition"

Comme indiqué cette semaine par ses avocats, à l’annonce des nouveaux chefs d’inculpation, Michel De Herde affirme : "Ce n’est pas parce que je parle peu que je me sens coupable. Je démens les accusations portées contre moi."

L’autre partie n’arrête pas d’utiliser les médias

Celui dont les attributions (Enseignement, Petite Enfance, Budget) ont été retirées par le collège schaerbeekois, précise dans sa déclaration filmée a priori à son domicile, avoir reçu "des messages de soutien, mais aussi des messages de demandes d’explication, des messages d’étonnement. Et c’est bien normal, vu la gravité des accusations. J’ai aussi malheureusement lu des commentaires et des messages de haine. J’ai pris un coup, ma santé aussi, mes amis et ma famille également. Ils me soutiennent."

Concernant la procédure judiciaire, Michel De Herde dit : "Nous avons décidé de ne remettre nos éléments de défense qu’à l’autorité judiciaire. Ce qui explique notre absence volontaire des médias alors que l’autre partie n’arrête pas de les utiliser. C’est une marque pour nous, ce silence volontaire, d’un profond respect de l’institution judiciaire. Vous devez comprendre qu’il est également trop tôt […] pour pouvoir citer des témoins à décharge. Et il y en aura beaucoup."