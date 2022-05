"L’échelle de Jacob": un classique des films d'horreur méconnu du public

IMDb explique que tous les effets spéciaux étaient filmés en live, sans aucune postproduction. Par exemple, pour réaliser la fameuse scène de la " tête qui se secoue ", Adrian Lyne a simplement filmé l’acteur qui agitait la tête dans tous les sens (et en gardant ses épaules et le reste de son corps complètement immobiles) à 4 images par seconde, ce qui donne un mouvement incroyablement rapide et profondément perturbant lorsqu’il est lu à la fréquence normale de 24 images par seconde.