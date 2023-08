L’échec du dernier "Indiana Jones", un exemple de la "crise profonde" de Disney selon Hugues Dayez

Disney ne vit plus dans un monde merveilleux et enchanteur. La célèbre franchise peine à retrouver son éclat d’antan, et l’échec au box-office d’Indiana Jones 5 cet été 2023 la fait plonger un peu plus vers la crise explique Hugues Dayez dans La Semaine des 5 Heures.

Disney reflète de plus en plus son image de colosse aux pieds d’argile, 100 ans après sa création. En témoignent les pertes financières du dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée, malgré la promotion dont il a bénéficié, en profitant notamment de la vitrine du Festival de Cannes.

Anatomie d’une chute, mais pas celle de Justine Triet, celle de Disney… qui ne mérite donc pas de palme d’Or.