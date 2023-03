L’Échappée belle de Helen Mirren et Donald Sutherland : un film émouvant sur la fin de vie

Donald Sutherland, quant à lui, n’est pas en reste. Après un début de carrière comme DJ à la radio, il est révélé au grand public par son rôle dans la comédie satyrique "M*A*S*H". De là, il enchaîne les rôles au cinéma, dans des films tels que "1900", où il partage l’affiche avec Robert De Niro et Gérard Depardieu, "Casanova" ou "Des gens comme les autres". Plus récemment, on a également pu le voir dans la célèbre saga "Hunger Games", où il jouait le rôle du Président Snow.

Au bout de 50 ans de carrière, l’acteur affiche donc une filmographie bien remplie. Habitué à se glisser dans la peau de personnages de toutes sortes, vous pourrez le voir ce lundi incarner un prof d’université privé de ce qu’il a de plus précieux : sa mémoire.

"L’échappée belle", à voir ce lundi à 22h25 sur La Une.