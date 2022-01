"L’échappée belge", un trail de 416 kilomètres pour 4 runners, en relais de Tournai au Signal de Botrange

Il s’agit de la deuxième édition de cette "Echappée belge", qui va, cette fois, rallier la Grand Place de Tournai au Signal de Botrange, en passant par les Provinces de Hainaut, de Namur, de Luxembourg et de Liège.

Ce trail assez original est né en 2021, de l’imagination de quatre runners/trailers namurois, qui ont constaté que leur agenda se réduisait petit-à-petit, puisque beaucoup de runnings, corridas et trails étaient annulés. Ils ont donc créé leur propre trail-relais, pour leur propre "bulle". Et cette première édition a rallié Ostende à Arlon.

Comme l’appétit vient en mangeant, ils ont remis le couvert cette année, avec un départ donné sur la Grand Place de Tournai, ce vendredi 21 janvier à 2 heures du matin, et une arrivée au point culminant de la Belgique, prévue ce samedi 22, en milieu d’après-midi. Soit 416 km en un peu moins de 38 heures, en principe.

Pour Pieter-Jan Bruggeman, Renan Gossiaux, Benoît et Simon Delahaye, il s’agira de courir en relais de 20 km au moins jusque Namur, puis de 14/15 km pour la suite, vers Gesves, Havelange, Durbuy, Remouchamps, Spa et le plateau des Hautes-Fagnes, où le dénivelé positif sera progressivement plus élevé, et où une certaine fatigue se fera sentir. Donc, prévisions de relais plus prudentes donc.

"L’échappée belge" mettra aussi en évidence ses quelques partenaires et sponsors, divers producteurs locaux et/ou bio, en leur rendant visite au passage, voire en y faisant (courte) étape. Au-delà du défi sportif un peu fou, il est aussi question de mettre l’accent sur ces producteurs, sur les circuits courts et sur le commerce équitable en général.

Le parcours passera en très grande partie par les sentiers GR (grande randonnée), que l’on peut retrouver sur le site "Wallonie Belgique Tourisme" ou sur celui des "Sentiers de grande randonnée". Et les quatre relayeurs pourront être suivis par GPS sur une page dédiée du site de chronométrage "Legends Tracking".

Avis aux joggeurs qui aimeraient accompagner l’un ou l’autre des relayeurs, sur un morceau de parcours ! Les encouragements sont bienvenus ! Et une bonne façon de s’informer de tout est de se joindre au groupe Facebook "L’Echappée Belge #2".

Ci-dessous la chronologie des relais. Première étape à Jambes, Avenue de la Dame, vers 22 heures ce vendredi 21 janvier.

VENDREDI :

02h00 : Tournai - Bléharies

03h41 : Bléharies - Péruwelz

05h18 : Péruwelz - Hensies

06h54 : Hensies - Warquignies

08h30 : Warquignies - Quevy-le-Grand

10h12 : Quevy-le-Grand - Solre-sur-Sambre

11h57 : Solre-sur-Sambre - Hourpes

13h44 : Hourpes - Haies

15h17 : Haies - Oret

17h00 : Oret - Maredsous

18h35 : Maredsous - Annevoie

20h13 : Annevoie - Jambes

22h20 : Jambes - Faulx-les-Tombes

23h44 : Faulx-les-Tombes – Sorée

SAMEDI :

01h03 : Sorée - Jeneffe

02h20 : Jeneffe - Failon

03h48 : Failon - Bois

05h19 : Bois - Grand Houmart

06h40 : Grand Houmart - Vieuxville

08h01 : Vieuxville - Xhoris

09h05 : Xhoris - Remouchamps

10h20 : Remouchamps - Winamplanche

11h38 : Winamplanche - Sart-lez-Spa

13h00 : Sart-lez-Spa - Hockai

14h10 : Hockai - Signal de Botrange