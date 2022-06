L'Échappée belge part à la découverte des Hauts-de-France, d’Amiens à la côte de la baie de Somme

Quand on se promène à Amiens comme touriste belge, on se sent un peu chez soi. Normal, on la surnomme la " petite Venise du nord ". L’eau, omniprésente, permet le développement d’une végétation abondante. En s’éloignant à peine du centre, on se retrouve dans les hortillonnages. Aussi célèbres que la cathédrale, il s’agit d’un ensemble de jardins flottants disséminés sur 300 hectares. Autrefois, ils étaient cultivés par des maraîchers (les hortillons) qui amenaient chaque semaine le fruit de leur récolte en barque, au marché sur l’eau du quartier Saint-Leu. Aujourd’hui, modernité oblige, seuls deux maraîchers continuent de faire le trajet. Mais le quartier Saint-Leu reste animé, marché ou non, d’ailleurs… Ce charmant quartier au bord de l’eau regorge en effet de bars et restaurants sympathiques. Encore une fois, le Belge s’y sent chez lui : on peut y boire une bière au Manneken Pis.