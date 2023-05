L’Echappée Belge du Beau Vélo de RAVeL : 6 destinations d'exception pour cette nouvelle saison 2023

La GT 20 est au vélo ce que le GR 20 est à la rando, un fabuleux itinéraire que Kody empruntera avec Adrien Joveneau pour découvrir l’Ile de Beauté en dehors des sentiers battus !

Entre mer et montagne via les paysages les plus sauvages de Corse, le GT20 est l’un des plus beaux itinéraires vélo d’Europe… et aussi l’un des plus relevés. Entre grands cactus et châtaigneraies, l’humoriste découvrira aussi le Port de Centuri, le Moulin Mattei, le Cap Corse, la Balagne, Saint-Florent, Patrimonia, Nonza, Montemaggiore et le village de Pigna avec ses artisans : luthier, céramiste et verrier.