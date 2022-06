L’Echappée belge de Yannick Rénier dans le Vercors

L’homme, un peu " into the wild ", va même plus loin dans la démarche. S’il est pleinement heureux d’une vie qu’il qualifie à la fois de " très sociale et de très sociable ", il avoue également adorer la solitude. " Seul dans la nature, je me sens bien à ma place", nous révèle-t-il. " Cela remonte à loin. J’avais 14 ou 15 ans et je suis parti seul dans les Gorges du Loup, au Grand-Duché du Luxembourg. Comme il était tard, je n’ai pas trouvé d’endroit où loger. Je suis donc parti en balade, la nuit. J’ai bivouaqué. Cela a été une révélation. Par après, j’ai essayé de repartir comme cela chaque année, seul, sac au dos. J’ai fait les Cévennes, l’Auvergne et même le Vercors, que j’ai retrouvé pour cette émission. Parfois, ma femme et nos enfants me retrouvaient et on continuait ensemble. J’ai arrêté pendant quelques années cette espèce de rituel, mais là j’essaye de reprendre."