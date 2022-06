L’échappée Belge de Lubiana dans les montagnes du Jura

Déjà il est temps de prendre le train en gare de Saint-Laurent-En-Grandvaux. " On embarque nos vélos à bord pour filer jusqu’à Saint-Claude, lance Adrien à Lubiana contente de souffler un peu. Non loin de la gare de Saint-Claude, capitale du diamant et de la pipe, Lubiana et Adrien prennent le temps d'une pause rafraichissante hors du temps au pied de la cascade du Flumen. Chemin faisant, ils croisent Joseph Rimbaud, pipier de métier. L’artisan perpétue dans ces vallées sauvages une tradition vieille de plus de deux siècles en produisant deux-cents pipes personnalisées par an dans son atelier. Le duo requinqué remonte maintenant en danseuse le col de la Savine, puis redescend plein gaz tête baissée vers Clairvaux-Les-Lacs. La cheffe Christelle de " La poêlée " les attend. Elle leur a préparé un risotto à sa façon, avec du Comté, des morilles et de la saucisse de Morteau. Lubiana apprécie, Adrien se régale. Fin de l’échappée belge au cœur du pays arboré des lacs et cascades. Clairvaux-les-Lacs est la porte d’accès au Haut-Jura et à ses montagnes bordées de prairies fleuries. C’est aussi la porte de sortie pour notre invitée. A bientôt Lubiana.