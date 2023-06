L’Échappée belge d’Aurore Morisse des Pyrénées à Toulouse

L’Echappée Belge du Beau Vélo de RAVeL vous donne rendez-vous ce dimanche 4 juin à 13h35 sur La Une TV et à partir de 13h sur Vivacité pour une balade inédite en Occitanie dans la vallée de la Garonne avec Aurore Morisse.

Adrien Joveneau vous emmène arpenter les Pyrénées à vélo avec la jeune sociétaire d’Affaire Conclue, la dynamique, pétillante et solaire Aurore Morisse. Sans gros mollets de grimpeurs, ils éviteront soigneusement les cols mythiques du Tour de France pour se faufiler sur la Trans-Garonna, la Voie Verte qui relie la frontière espagnole à Toulouse en traversant les fabuleux paysages de la Vallée de la Garonne : Luchon, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Martres-Tolosane et Saint-Bertrand de Comminges, classé dans Les Plus Beaux Villages de France. Du pain béni pour la jeune antiquaire, passionnée d’histoire et d’objets de collections…