L’Echappée Belge au Vietnam avec Alex Vizorek, à ne pas manquer ce dimanche sur Vivacité et La Une

L’Echappée Belge du Beau Vélo de RAVeL vous donne rendez-vous ce dimanche 28 mai à 13h35 sur La Une TV et à partir de 16h sur Vivacité pour une balade inédite au cœur du Vietnam avec Alex Vizorek.

C’est au guidon des meilleurs vélos en bambous fabriqués dans la région par l’association Mékong Plus qu’Adrien Joveneau et Alex Vizorek vont parcourir les petits chemins pittoresques entre les canaux, les rizières et les cultures qui dessinent le pays.

Au programme de cette émission ; découverte des temples et pagodes de diverses confessions qui parsèment ce territoire aux multiples facettes. Rencontre avec la population locale, dégustation de plats typiques riches en fruits et légumes puisque le delta du Mékong est le véritable garde-manger du pays. Il ne représente que 12% de la superficie du Vietnam et fournit au pays 40% de sa production alimentaire.

L'Echappée Belge avec Adrien Joveneau, c'est tous les dimanches après-midi du 28 mai au 2 juillet sur Vivacité, sur la Une TV et à tout moment sur Auvio !