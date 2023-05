L’Echappée Belge au Vietnam à (re) voir et à (ré) écouter à tout moment sur Auvio.

Première escapade cyclable pour Adrien Joveneau qui nous emmenait ce week-end au Vietnam pour une Échappée Belge au cœur du Delta du Mékong.

En compagnie d’Alex Vizorek, notre aventurier cycliste est parti au fil de l’eau entre rizières et nature sauvage pour découvrir la région la plus cultivable du pays puisqu’elle fournit au Vietnam 40% de sa production alimentaire. Vaste labyrinthe de rivières, marais et îlots, pour ne pas se perdre Adrien Joveneau a pris un guide de choix, Bernard Kervyn directeur opérationnel de l’association Mékong Plus active depuis 26 ans dans les domaines de l’éducation, l’emploi, l’agriculture, les infrastructures et la prévention à l’hygiène et à la santé.