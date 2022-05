"L'eau verte", l'une des limites planétaires à surveiller.

En 2009, le Stocklom Resilience Center a établi une liste de neuf critères considérés comme des limites à ne pas franchir pour maintenir l'équilibre des écosystèmes de la planète et la survie humaine. Parmi elles, six ont déjà été franchies : le changement climatique, le cycle de l'eau douce, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, la déforestation et la pollution chimique.

L'acidification des océans, l'appauvrissement de la couche d'ozone et de la charge atmosphérique en aérosols restent en surveillance étroite. Et le cycle de l'eau verte, d'ores et déjà dépassée, pourrait bien devenir le dixième critère de cette liste.

"Les preuves de la détérioration généralisée du fonctionnement du système terrestre indiquent que la limite planétaire de l'eau verte est déjà franchie. À l'avenir, la recherche doit se pencher sur le rôle de l'humidité du sol dans la zone des racines pour la résilience du système terrestre, compte tenu des interactions écohydrologiques, hydroclimatiques et socio-hydrologiques", martèlent les chercheurs du Stocklom Resilience Center.