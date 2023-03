L’eau sur Terre serait-elle plus ancienne que le Soleil ?

Un système solaire se forme à l’intérieur d’un nuage de gaz et de poussière. Celui-ci s’effondre sur lui-même et donne naissance à une étoile mais toute la matière n’est pas utilisée pour ladite étoile, il se forme alors un disque qui tourne autour et qui s’agglutinera par endroits pour créer en plusieurs millions d’années, des comètes, des astéroïdes et éventuellement des planètes.

Dans leur étude, les chercheurs ont donc analysé ce nuage de gaz et de poussière, à la recherche des signatures chimiques de l’eau et de son trajet entre le nuage et les planètes. Si la molécule d’eau que l’on connaît est H2O (un atome d’oxygène et deux atomes d’hydrogène), l’équipe s’est concentrée sur une version plus lourde de l’eau où l’un des atomes d’hydrogène est remplacé par du deutérium. Résultat : de l’eau a été trouvée autour d’une jeune étoile pour la première fois, les molécules sont bien présentes dans le nuage avant même la formation de l’étoile.

"Avant, nous pouvions relier la Terre aux comètes et les protoétoiles au milieu interstellaire, mais nous ne pouvions pas relier les protoétoiles aux comètes", raconte John Tobin. "C’est la confirmation de l’idée que l’eau des systèmes planétaires s’est formée il y a des milliards d’années, avant le Soleil, dans l’espace interstellaire, et a été héritée à la fois par les comètes et la Terre, relativement inchangée."