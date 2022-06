L’eau, la plante, et le bâti

Valentin Couvreur est bioingénieur, chercheur qualifié FNRS à l’Earth and Life Institute de l’UCLouvain.

Ses travaux portent sur l’hydrodynamique des plantes, c’est-à-dire la façon dont elles absorbent et transfèrent l’eau du sol pour garder leurs feuilles hydratées pendant qu’elles capturent du CO2 dans l’air. Pour mieux comprendre ce phénomène, il dépeint la plante avec des équations. C’est la " modélisation mathématique ", une technique essentielle pour prédire l’avenir de l’eau dans nos champs et nos espaces naturels. Son projet de recherche a obtenu en février 2022 un ERC Starting Grant, une bourse du conseil européen de la recherche.

Valentin est passionné par la programmation et la modélisation. Un intérêt décelé par Mathieu Javaux (UCLouvain et ForschungsZentrum Juelich en Allemagne) qui lui propose de se lancer dans une thèse sur la modélisation de l’hydrologie du sol et de la plante, " Emergent properties of plant hydraulic architecture " à consulter ici.