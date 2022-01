L’eau du robinet coûte désormais plus cher dans 13 communes du Brabant wallon

Après l'augmentation de la facture d'énergie et du plein d'essence, une autre mauvaise nouvelle pour le portefeuille des ménages... En tout cas pour ceux qui sont approvisionnés en eau par l'intercommunale InBW. C'est-à-dire les habitants de 13 communes de l'ouest et du centre de la province. Cela représente plusieurs milliers de personnes pour qui l'eau du robinet coûtera désormais un peu plus cher. L'intercommunale vient en effet d'augmenter ses tarifs depuis le 1er janvier.

En soi, l’augmentation reste assez légère : 10 centimes par m³. Si vous avez par exemple une consommation moyenne annuelle de 100 m³, sur une année entière cela vous fera une augmentation de 10 euros.

Cette augmentation, c'est ce qu'on appelle le "coût-vérité" de la distribution. Celui-ci passe de 2,16 euros par m³ à 2,26 euro 26.

L'inBW explique que ses frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance ont subi une inflation et qu'il fallait bien la répercuter sur les clients. D'autant que le prix n'avait plus augmenté depuis huit ans. L'inBW précise aussi que 2,26 euros, cela reste encore en-dessous de la moyenne régionale.

Evidemment, ce "coût-vérité distribution" n'est qu'une partie de ce que vous payez sur l'eau. Il faut ajouter le "coût-vérité assainissement" et la TVA. Ces autres facteurs qui interviennent dans votre facture d'eau, eux, ne bougent pas.