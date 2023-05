L'eau du Geer potable en 2033? Dans la vallée, la fondation "Leve de Jeker" se bat pour développer le bassin de la rivière

L'eau du Geer potable en 2033? C'est le souhait de la fondation "Leve de Jeker" ou "Vive le Geer". Elle se bat pour développer le bassin de cette rivière qui traverse la Wallonie, la Flandre et la Hollande. La fondation travaille sur 3 axes: l'écologie, l'économie locale et la vie communautaire.

"Vive le Geer 2023" est un micro-projet interrégional financé par l'Europe. Il organisait jeudi soir à Maastricht une conférence avec l'ASBL Basse-Meuse développement. Le but: réfléchir sur les enjeux d'un développement durable de la vallée.

Cela dépend de nous

Reineir Hoon est un jeune agriculteur bio de la vallée installé dans le village de Kanne, sur la commune de Riemst. Avec sa fondation "Leve de Jeker" ("Vive le Geer"), il espère un jour voir couler de l'eau potable dans la vallée du Geer. "Cela dépend de nous d'améliorer toutes les formes de vie dans nos bassins versants" explique-t-il. "L'eau, c'est juste le résumé de la santé sur nos champs, dans nos bois, mais aussi de notre santé à travers des médicaments qu'on retrouve dans l'eau. La question, c'est si c'est réaliste pour 2033. Mais le but, il est clair."

On sait que le Geer est une rivière qui a été fortement polluée. Quelles sont les pistes? Reineir Hoon répond: "Cela peut être une initiative d'essayer de créer, avec des communes, des endroits où la rivière peut ralentir dans un bassin pour améliorer sa capacité de se nettoyer elle-même par exemple. Mais ça peut aussi être des ateliers pour des citoyens dans lesquels on va partager des connaissances par rapport à la fabrication des produits de ménage qui sont durables et qui n'abiment pas la qualité de l'eau."