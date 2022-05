L'eau de la Meuse colorée en vert fluo près de Tihange: pas de panique, il s'agit de tests

Si vous passez à proximité de la centrale nucléaire de Tihange aujourd'hui ou demain, vous serez sans doute intrigué par la couleur de la Meuse.

Le fleuve pourrait en effet avoir des reflets vert ou jaune fluo, mais pas de panique. C'est en fait la conséquence de tests hydrauliques réalisés par la société Engie dans le cadre de la révision en cours de Tihange 1.

Lors de ces tests, une matière appelée la fluorescéine est utilisée. Elle permet de colorer et donc de suivre une masse d’eau spécifique. Cette eau va finir son parcours dans la Meuse et pourrait donc colorer le fleuve momentanément. Cette matière est toutefois non polluante, non toxique et biodégradable.

Ces tests à la centrale de Tihange seront réalisés jusqu'à mercredi après-midi.