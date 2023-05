L'eau de chlorophylle, le nouveau must have skincare sur TikTok.

Elle permettrait la réduction des inflammations, l'amélioration de la digestion, la promesse d'une peau plus saine et un regain d'énergie. En vente en ligne et dans les magasins d'alimentation naturelles, une cuillère à soupe chaque jour dans de l'eau suffirait pour en ressentir les premiers effets. Attention, mieux vaut la boire à la paille pour éviter tout risque de coloration des dents.