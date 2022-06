L’eau de cacao, la nouvelle boisson qu’on devrait voir partout cet été

Tout est bon dans le cacao, et même son jus ! On peut obtenir une sorte d’eau aux super-pouvoirs en pressant toute la pulpe qui recouvre les fèves fraîches.

Alors que nombre de pâtissiers cherchent encore la façon d’utiliser ce mucilage, une toute nouvelle boisson voit le jour et pourrait bien voler la vedette à l’eau de coco.

D’où vient l’eau de cacao ?

Le fruit du cacaoyer peut être utilisé de plusieurs façons :

les fèves sont séchées pour être fondues en tablette,

les éclats deviennent du grué qui peut être infusé dans une crème,

la cabosse peut être transformée en compost pour enrichir les cultures de cacaoyers en nutriments et augmenter les rendements.

Mais selon un industriel, Oded Brenner, environ 70% du fruit est considéré comme un déchet, comme il l’explique au média spécialisé Food Navigator. Le patron a pourtant envie de démontrer que l’on peut davantage rentabiliser la culture du cacaoyer en utilisant tous les composants de sa fameuse cabosse. Pour ce faire, il a sculpté les contours d’une nouvelle marque américaine baptisée Blue Stripes. En juillet prochain, un tout nouveau produit de sa gamme sera référencé dans les rayons de Whole Foods, l’un des plus gros distributeurs anglo-saxons, et qui arrivera à point nommé avec les heures les plus chaudes de l’été : de l’eau de cacao.

C’est une extraction à froid de la pulpe entourant les fèves fraîches qui permet d’obtenir ce liquide acidulé. La marque assure que le jus est particulièrement désaltérant et goûteux. Et on la croit car consommer cette pulpe, que l’on appelle mucilage, n’est pas en réalité une tendance nouvelle. Les employés sud-américains qui récoltent les cabosses ont l’habitude depuis toujours de sucer cette matière blanche comme on savoure un bonbon.