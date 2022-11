L’eau c’est la vie. À Bozar, "Faces of Water" nous met en alerte

Joshua G. Stein touche le fond

des rivières Cervo et Oropa, dans les montagnes du Piémont, et ramène à la surface des sédiments naturels et d’autres qui le sont beaucoup moins : héritage de l’industrie textile autour de la ville de Biella. L’Oropa passe tout proche des édifices du Sanctuaire d’Oropa - un des neuf Monts Sacrés du Nord de l'Italie - classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le sanctuaire s’érode lentement et dépose des "traces" de sa composition géologique dans le cours d’eau. Joshua G. Stein envisage donc les sédiments comme patrimoine culturel. La rivière est une archive de l’action humaine. Même si l’industrie est propre aujourd’hui, les sédiments polluants des années 60 sont toujours présents. Pour Faces of Water, il reconstitue le lit d’une rivière avec des matériaux trouvés sur place qu’il lie à des séquences vidéo et des objets imprimés en 3d. Cette proposition, entre installation et présentation scientifique, témoigne de nouvelles pratiques créatives hybrides intégrant la science et les technologies numériques.