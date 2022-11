L'eatertainment, la tendance qui dévore les réseaux sociaux.

Mieux vaut ne pas être sensible aux bruits de bouche. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs gourmands se multiplient et ça marche ! Le hashtag #Food cumule plus de 400 milliards de vues sur TikTok et ses dérivés, #FoodPorn, #TikTokFood, #FoodTok et autres affichent eux aussi des dizaines, voire des centaines de milliards de vues.

Entre découverte de bonnes adresses, dégustations et recettes de cuisine, l'univers du goût a trouvé sa place sur le réseau social chinois.

Certains créateurs de contenus ont d'ailleurs construit leur business sur cette tendance.

C'est notamment le cas de @poopibih, suivie par 3,6 millions d'abonnés sur son compte TikTok. La jeune femme a percé sur le réseau social en dégustant et découvrant des aliments sucrés et salés de diverses cultures. Ses vidéos ont rencontré un véritable succès et affichent des millions de vues.

Sur TikTok, @poopibih est devenue l'une des influenceuses françaises les plus connues. Elle a d'ailleurs récemment annoncé le lancement de son propre site où elle vend les différents aliments insolites qu'elle a testés en vidéo. Ces "poopi boxes" sont vendues entre 20 et 40 euros et sont en rupture de stock. Sa réussite lui a même permis d'être repérée par M6 pour présenter le programme "En route pour le meilleur pâtissier" aux côtés du Chef Merouan Bounekraf, de "Top Chef".