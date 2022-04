L’earthship : un modèle de construction durable qui interroge notre façon de vivre

Au diable les pelleteuses et les engins de chantier, construire un earthship, c’est avant tout un projet social, où la main-d’œuvre est primordiale pour atteindre les objectifs. Les chantiers sont participatifs, et se veulent des "écoles" pour apprendre et améliorer les techniques.

Plus respectueuse de la nature, moins coûteuse en énergie et très résistante, la méthode de construction s’adapte à tout type de terrain et tous les climats. On peut construire des logements, mais aussi des écoles, des bâtiments communautaires ou fonctionnels. L’earthship n’est pas forcément toujours moins cher qu’une construction classique, tout dépend des choix qui sont faits. Mais souvent, c’est le retour sur investissement fait avec les économies d’énergie qui est intéressant.