L'e-square de Marche-en-Famenne devient un tiers lieu

Suite au départ de la Henallux, la ville de Marche-en-Famenne va réinvestir le bâtiment blanc du complexe Saint-François, rue Victor Libert. Un bâtiment qui abrite déjà l'e-square : un espace de travail partagé et un atelier de fabrication numérique. Grâce à des fonds wallon et européen, deux millions d'euros au total, le site deviendra un tiers lieu où les porteurs de projets pourront développer leurs produits et services.

À ce stade, ils sont une quarantaine d'entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir à avoir poussé les portes de l'e-square. Plusieurs outils technologiques sont mis à leur disposition tels que l'impression 3D ou encore la découpe laser. "On a des entreprises qui sont venues pour voir de quelle manière on pouvait les accompagner pour un prototype" explique Anne-Sophie Dothée, coordinatrice du tiers lieu. "Exemple : une bouteille de la brasserie Lupulus pour tester leur embouteilleuse".

Voilà pour ce que l'on peut déjà y faire, mais la volonté de la Ville de Marche-en-Famenne est d'aller encore plus loin avec de nouvelles animations, rencontres et formations. "Il y aura l'espace public numérique, le gaming et le podcasting pour éveiller les jeunes et les entreprises à toutes les plus values que ces outils numériques peuvent leur apporter", détaille l'échevine Valérie Lescrenier. "On est en train de réfléchir à des projets autour de l'apprentissage et de l'utilisation du drone".

Mais également à l'utilisation de l'intelligence artificielle, déjà fonctionnelle pour les contenus publiés sur les réseaux sociaux.

L'IFAPME apporte sa pierre à l'édifice puisqu'elle proposera, dès la fin du mois, trois formations au sein du tiers lieu : décoration d'intérieur, marketing digital et conseil en image. "Le marketing digital trouve sa place puisqu'on est en lien direct avec le numérique", explique Baudouin Stevens, directeur de l'IFAPME Luxembourg. "C'est l'occasion d'avoir accès à toute une série d'outils auxquels ils n'avaient pas accès auparavant, et même de se projeter par la suite dans leur métier avec le coworking et tous les outils disponibles".