L'Colas Bâbisse, une bande dessinée bilingue Français-Gaumais aux accents du terroir

Depuis des années, Jean-Luc Geffroy et ma Petite Edition mettent à l'honneur le Patois Gaumais. Il y a eu la réédition du Dictionnaire (Français-Gaumais) de Georges Themelin, plus récemment les adaptations personnelles de fables de Lafontaine par Georges Théodore. Aujourd'hui, place à une bande dessinée autour de la vie à Saint-Mard, qu’il a redécouvert grâce à son beau-frère. Deux histoires parues en 1973-1974 dans les Annonces-Sud (Toutes-boîtes implanté à Saint-Mard), avec pour scénariste Jean Gaillard (pseudo de Jean Girardin, à l’époque secrétaire communal) et pour dessinateur Willy Vassaux. Truffée de personnages réels du Saint-Mard de l’époque, cette BD reflète parfaitement le caractère gaumais : truculence, humour, avec une bonne dose de dérision, ce qui donne aux petites piques de-ci de-là une saveur loin de toute méchanceté, de toute agressivité. Jean-Luc Geoffroy n’a pu disposer de planches originales et ce fut donc un gros travail de rendre les dessins parus sur du papier journal jauni par le temps. Mais le résultat est là avec une couverture originale que le dessinateur Willy Vassaux a réalisée sur le modèle de ses dessins de l’époque. Et pour permettre au lecteur d’apprécier les dialogues en Français ou en Gaumais. Les planches sont publiées en-vis—vis (Français à gauche et Gaumais à droite) " Le mieux ", explique Jean-Luc Geoffroy, " c’est de commencer à lire en Gaumais, et si on ne comprend pas quelque chose, on regarde la traduction française ! " L'Colas Bâbisse et compagnie, BD bilingue dans de nombreuses librairies gaumaises. Renseignements via le site internet https://www.frego-et-folio.be/