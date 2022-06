L’AWSR lance la 1re édition du "Quiz du routier"

Le secteur du transport routier compte plus de 8000 chauffeurs poids lourds rien qu’en Wallonie. Il était donc évident pour eux de soutenir l’initiative et de promouvoir le quiz auprès des chauffeurs wallons.

Au FSTL, nous n’avons pas dû réfléchir longtemps pour participer à ce partenariat. Avec ce nouveau projet, nous voulons saisir une fois de plus l’opportunité d’améliorer l’image des chauffeurs poids lourds et de leur professionnalisme. Que l’on fasse peu ou beaucoup de kilomètres, tout le monde peut jouer à ce quiz. Nous espérons que chacun pourra y apprendre de nouvelles choses. Les espaces publics sont à disposition de tous, et avec une meilleure compréhension des spécificités de chaque type d’usager dans le trafic, nous espérons qu’il y aura plus de compréhension les uns envers les autres tout au long de la route.

Avec nos clients, nous nous consacrons quotidiennement à une meilleure sécurité routière et à la diminution des accidents sur la route. Une excellente connaissance du Code de la route belge est indispensable pour chaque conducteur. Le Quiz du routier est idéal pour tester et améliorer ses connaissances spécifiques sur le trafic. De plus, le quiz n’est pas limité aux chauffeurs routiers, mais est ouvert à toutes les personnes impliquées dans le secteur des transports et de la logistique. De cette façon, nous touchons encore plus de personnes dans notre ambition de renforcer la sécurité routière. Nous sommes donc très fiers de contribuer à cette première édition du Quiz du routier.