COP27 : l'avocat, un fruit abondamment produit en Andalousie, dans le viseur des écologistes

Rafael Yus, membre de l'ONG Ecologistes en action, voit depuis une dizaine d’années le réservoir de la Vinuela se vider peu à peu. En ce moment, il n'est plus rempli qu'à 9%.

Dans cette situation, on peut parler de réservoir mort. Et c'est principalement parce qu'il y a eu beaucoup d'irrigation, et presque toujours pour les fruits tropicaux. C'est un scandale.

Pour lui, le gouvernement d'Andalousie a une responsabilité. Il aurait dû empêcher les gens d'étendre les zones cultivées et de continuer à irriguer.

Il y a un moment où il faut se demander si on peut grandir plus. Si on ne peut pas, on doit s'arrêter là et c'est tout.