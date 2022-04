L'avocat de Paul Rusesabagina présente "la preuve" de son enlèvement par le Rwanda

L'avocat et la famille de Paul Rusesabagina, ce ressortissant belge opposant au régime du président rwandais Paul Kagame et condamné à 25 ans de prison pour "terrorisme", ont réclamé mercredi sa libération immédiate et son transfèrement en Belgique en raison de son état de santé

L'avocat de Paul Rusesabagina, Me Vincent Lurquin, a pour sa part brandi lors d'une conférence de presse à Bruxelles une copie d'une facture prouvant selon lui que le président Kagame a organisé le 27 août 2020 "l'enlèvement d'un ressortissant belge".

Une facture pour un vol

Il s'agit d'une facture pour un vol effectué du 19 au 28 août par une compagnie privée grecque entre Athènes et Kigali, via Dubaï - là ou l'opposant s'était rendu en pensant se rendre au Burundi - et adressée à un responsable de la présidence rwandais, le lieutenant-colonel Innocent Gashugi.

Cette facture a été découverte par un juge d'instruction belge enquêtant sur l'enlèvement de M. Rusesabagina lors d'une commission rogatoire en Grèce par la justice, a précisé l'avocat, expliquant qu'une enquête était également en cours aux Etats-Unis.