L’avocat de Marc Tarabella : "Aujourd’hui, j’ai vu un homme affaibli mais qui veut se battre"

Maître Toller, son avocat, ne comprend pas la décision du juge d’instruction : "Il n’y a rien de nouveau dans le dossier depuis 2 mois, et c’est ce qui me surprend dans la décision de monsieur le juge d’instruction de vouloir le placer sous mandat d’arrêt, alors qu’en réalité il s’agit de la parole de Monsieur Panzeri, dont on connaît la valeur. La loi même dit de faire attention à la valeur de la parole de Panzeri maintenant qu’il est repenti. C’est quelque chose qui me choque. Mais la parole de Marc Tarabella est, elle, confirmée par des éléments du dossier. Le fait qu’on ait jamais retrouvé le moindre début de preuve qu’il aurait touché quoi que ce soit, c’est quelque chose qu’il faut souligner également."

Marc Tarabella passera à la chambre du conseil jeudi. A ce moment-là, son avocat confirme qu’il va contester la détention préventive.

L’eurodéputé belge est le quatrième inculpé à être écroué dans ce dossier.