L'avis tranché de Philippe Albert : "Peu importe la destination, Eden Hazard doit partir !"

Et de poursuivre : "Je pense que sa dernière opération lui a fait du bien au niveau physique et au niveau psychologique. Quand vous devez jouer avec ça en tête, ce n’est pas évident. Il a besoin d’être libre dans sa tête afin de prester au maximum. Je ne bouge pas de ma position : selon moi, il doit partir et avoir du temps de jeu ! Peu importe la destination. Il doit se libérer de cette frustration qu’il a depuis trois ans. Pour l’équipe nationale, à trois mois du Mondial au Qatar, ce serait génial pour nous. Si Eden ne joue pas pendant trois mois, il ne sera d’aucune utilité à la Coupe du monde. Ce serait grave. Mais je respecte son choix s’il préfère rester au Real."

