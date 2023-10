L’aviron de mer deviendra discipline olympique à partir des JO 2028 à Los Angeles

La discipline du 'beach sprint', un format spécifique de l’aviron de mer, fera partie du programme des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, selon une annonce faite vendredi par le Comité international olympique (CIO). Avec la forme classique du sport, présent aux JO depuis 1900, l’aviron sera représenté par deux disciplines pour la première fois dans l’histoire olympique.

En Californie, les épreuves de beach sprint mettront sous forme de course par élimination deux équipes, en solo (m/d) ou en duo mixte. Le départ se donne à une cinquantaine de mètres de l’embarcation pour l’un des rameurs qui rejoint le bateau en courant, avant d’effectuer un slalom entre 3 bouées, puis revenir en ligne droite sur la plage. Le sprint final s’effectue à nouveau en courant pour l’un des membres de l’équipage, afin de se jeter sur le buzzer et arrêter le chronomètre.

"L’inclusion de l’aviron de mer aux JO, à travers le format des sprints de plage, devrait transformer notre sport en termes d’exposition mondiale et en rendant une forme passionnante d’aviron accessible à de nouvelles populations", a déclaré le président de la fédération internationale d’aviron, le Français Jean-Christophe Rolland.

"Nous pensons que l’aviron de mer a le potentiel d’améliorer le programme olympique en se ralliant à la culture de la plage tout en conservant nos valeurs communes d’universalité, d’égalité des sexes et de durabilité, et en apportant une véritable innovation dans le sport."

Le format fera également partie des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 à Dakar, au Sénégal, et des Jeux du Commonwealth de 2026, en plus d’autres jeux multisports continentaux et des championnats du monde qui se déroulent chaque année.