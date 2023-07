L’avion toujours trop peu cher par rapport au train ? La Belgique mauvais élève européen

Il n’y a pas que le prix qui compte, il y a aussi l’environnement

Greenpeace rappelle que : "L’impact global de l’avion sur le climat peut être 80 fois pire que celui du train. Selon les prudentes estimations de l’Agence européenne pour l’environnement les avions émettent 4,84 plus de gaz à effet de serre que les trains".

Le train, est le moyen de transport de passagers le plus efficace dans l’UE, avec des émissions de gaz à effet de serre par kilomètres parcourus qui ne représentent qu’une fraction de la plupart des autres modes de transports. Les vols de passagers et les voitures sont les modes de transport de passagers les moins efficaces et produisent les émissions les plus élevées par kilomètres parcourus.

Les résultats d’une étude de l’Agence européenne pour l’environnement suggèrent que l’efficacité du transport aérien et ferroviaire de passagers s’est améliorée respectivement de 12% et 13% sur la période de 2014 à 2018. Pour le rail, cela est principalement le résultat de l’électrification du réseau ferroviaire et de la baisse de l’intensité carbone du mix électrique de l’UE. Pour l’aviation, les gains sont dus en grande partie à l’adoption d’avions plus efficaces.

En 2019, un article du très réputé The Economist circulait avec un titre qui ne prêtait pas à équivoque : "Pourquoi les trains ne sont pas toujours aussi verts qu’ils en ont l’air".

L’article évoquait une étude qui montrait que dans certains cas, un voyage en train peut être plus polluant (en termes d’émissions de CO2) que le même trajet en avion. L’article prend l’exemple du RER autour de Boston construit en 1964. Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont précisément calculé le nombre de passagers qu’il y avait dans un train, un avion, et combien de kilomètres ces différents véhicules pourraient effectuer. De même, la construction et l’entretien des infrastructures nécessaires à leur bon fonctionnement (pistes d’aéroport, routes, voies de chemin de fers, gares, …) ont été pris en compte dans leur "coût de pollution".

Mais alors, comment peut-on arriver à un trajet en train plus polluant qu’en avion ? Et bien dans le cas de Boston, c’est justement le mix électrique qui entre en jeu. À Boston, l’électricité est produite à 82% en brûlant du fuel ou du charbon, des techniques de production d’électricité très polluantes, bien loin de l’électricité peu polluante issue du renouvelable ou du nucléaire.

À l’inverse, entre Paris et Londres, l'article de The Economist mentionnait que l'Eurostar, épargnerait 90% des émissions de CO2 produites sur le même trajet effectué par un avion, car le nucléaire représente plus de 50% du mix électrique de la France et de la Grande-Bretagne.