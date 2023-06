L’avion du futur : pas pour demain mais le travail a commencé.

L'Anglais Rolls-Royce avec son UltraFan et l'Américain Pratt&Whitney avec son projet de moteur réutilisant la vapeur d'eau émise par la combustion travaillent à leurs propres concepts de futurs moteurs frugaux.

CFM a, elle, misé sur l'"open fan". Cette coentreprise entre le Français Safran et l'Américain GE fait travailler plus de 1000 ingénieurs depuis 2021 sur un tel concept, baptisé Rise, suivi de près par Boeing et Airbus. Ce moteur ultra-frugal pourra fonctionner intégralement avec des carburants d'aviation durables, contre 50% pour les avions actuels, et sa consommation sera réduite de 20%, affirme Martin Brioude, patron de l'ingénierie chez Safran Aircraft Engines.

"Il n'est plus sur papier, il fonctionne, nous commandons des éléments pour les essais au sol et en vol", affirme Mohamed Ali, son homologue chez GE. Le moteur sera testé en vol, monté sur un A380, dans la seconde moitié de la décennie. Quant à son entrée en service, "toutes les technologies sont en cours de maturation afin d'être prêtes au bon moment", promet Mohamed Ali. Quand Boeing et Airbus le seront...