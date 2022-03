L'avion de Miley Cyrus a été frappé par la foudre, son concert au Paraguay annulé

La cause de cette annulation c'est un vol plus que perturbé qu'a dû vivre Miley et ses proches. En pleine tempête, l'appareil a été frappé par la foudre. Heureusement, toute l'équipe est saine et sauve après un atterrissage d'urgence. Le concert, par contre, a dû être annulé en raison de dégâts sur l'appareil, comme en témoigne la photo postée par la star.