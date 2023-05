L’avenue Churchill à 30 ou 50 à l’heure ? Dialogue de sourds entre Commune et Région

S’il vous arrive de circuler en voiture sur l’avenue Churchill, à Uccle, vous l’avez peut-être remarqué : depuis quelques semaines, les panneaux limitant la vitesse maximale à 50 à l’heure ont discrètement disparu. Et donc l’avenue voit à son tour sa vitesse maximale limitée à 30 à l’heure. Pourtant, quand la Région avait lancé la Ville 30, il avait été décidé, en concertation avec la Commune de considérer cet axe comme " structurant ", ce qui signifiait que la vitesse maximale y restait fixée à 50. C’est en tout cas ce que déclare Boris Dilliès, le bourgmestre d’Uccle : " On s’était mis d’accord avec la Région et le cabinet de la Ministre (Elke Vanden Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité) il y a deux ans. J’ai appris par la presse, du jour au lendemain, que la Région changeait d’avis et faisait passer Churchill en zone 30 sans aucune raison ni concertation. Il semblerait que la Ministre dise avoir été contactée par des associations. Mais je ne sais pas lesquelles puisque je n’ai été informé de rien."

" Je regrette que nous ayons un point de conflit avec la Commune, répond la Ministre, parce que c’est évidemment important de travailler en collaboration. Pour le futur, nous allons veiller à une meilleure communication. " Ça, c’est pour la forme. Pour le fond, Elke Vanden Brandt répète que cette réduction de vitesse se justifie par le fait que l’avenue " est un axe assez étroit, avec beaucoup de possibilités de tourner à gauche et à droite et une piste cyclable non séparée. On veut donc vraiment faire en sorte qu’il y ait moins d’accidents graves. En 2021 et 2022, il y en a eu une vingtaine. Churchill était déjà dans la liste d’une douzaine d’axes douteux dont nous venons de diminuer la vitesse maximale autorisée. "

Mais Dilliès sort les constatations de la zone de police : " Sur toutes les voiries, il y a des accidents. Et a fortiori lorsqu’elles sont plus importantes. Mais, ici, la vitesse n’est pas en cause. Les deux accidents graves qu’on déplore sur l’avenue ou au carrefour avec la chaussée de Waterloo n’impliquaient pas de voiture, la police le confirme. Il s’agissait d’une collision entre deux cyclistes et une cycliste qui, malheureusement, a chuté de son vélo. "

Réponse de Vanden Brandt : " Il y a toujours des accidents entre cyclistes ou entre piétons, Sur Churchill, on parle de 18 accidents, dont un avec un blessé grave. Et ces accidents impliquent tous les modes de déplacement : vélo, voiture, trottinette, scooter, piéton. Il faut donc diminuer la vitesse pour les accidents à venir. On sait que, dans la prolongation de cet axe, sur l’avenue Albert, il y a eu un accident mortel entre un cycliste et une voiture. Même si la vitesse n’est pas toujours la cause, elle est toujours un facteur aggravant. "

De son côté, le bourgmestre ne peut que constater que, la voirie étant régionale, la commune n’a aucun recours.