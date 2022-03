L’aventure sera au cœur de la Sucrerie à Wavre à l’occasion de la 1ère édition du Festival Into The Wild

Le parrain du festival n’est autre que le Suisse Bertrand Piccard qui a imaginé et piloté avec André Borscherg, le Solar Impulse, cet avion solaire qui a réalisé un tour du monde sans carburant fossile. Le film Solar Impulse est à l’affiche le 24 mars.

Ce même soir, deux autres documentaires sont au programme, Dark Green (survie dans la jungle de l’Amazonie) et De l’Alaska à la Patagonie (Vélo-trek). Le vendredi 25 mars, place à Shores of Fear Nazaré (surf extrême au Portugal), Dug Out (pirogue en Amazonie), Spellbound (base jump en Nouvelle-Zélande), Never Let Go (traversée de l’Atlantique à la voile du Liégeois Jonas Gerckens) et Out Of Frame (escalade et high line dans le massif du Mont Blanc). Le samedi 26 mars, sont programmés Sur les voix des Amériques (randonnée vélo du Verviétois Julien Defourny), The Endless Chain (parapente dans les Rocheuses canadiennes) et enfin Swissway To Heaven (alpinisme sur falaises verticales dans les massifs suisses).