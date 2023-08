L’aventure England Dan and John Ford Coley, le duo texan de soft rock américain

Retour sur l’année 1979. Le clap de fin approche pour le duo, mais en attendant l’année 80 et la séparation, c’est le Best Of de England Dan and John Ford Coley qui fait l’actualité. Douze des meilleurs morceaux du groupe, dont une reprise de Todd Rundgren et du groupe Utopia, et aussi ce fameux ''Why Is It Me'' composé par Dan Seals et qui referme ce Best Of.