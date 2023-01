“L’aventure des Marguerite” : une amitié entre deux jeunes filles à travers le temps

Le domaine de la littérature jeunesse est inépuisable quand on parle des sujets chargés en émotion. C’est d’ailleurs pour le traitement sentimental de son histoire que Pierre Coré a passé le cap du film live avec une adaptation du “Temps des Marguerite”. L’histoire suit deux jeunes filles de 12 ans, Marguerite et Margot. Elles partagent toutes les deux un quotidien plutôt banal et rien ne les distingue si l’on excepte que plusieurs décennies les séparent. L’une vit en effet en 1942 tandis que l’autre se trouve en 2020. Mais quand elles découvrent une mystérieuse malle qui les transporte dans le temps, Marguerite et Margot vont s’entraider pour découvrir plus sur leur histoire ainsi que sur leur famille…