Superbe victoire de Minnen face à Muguruza, 10e mondiale, au 1er tour, l'aventure de Wickmayer s'arrête

Quelques minutes après l'élimination de Wickmayer, on a assisté à la confirmation de la superbe performance de Greet Minnen au premier tour ! La Belge a pris le meilleur sur l'Espagnole Garbine Muguruza, la 10e mondiale, en deux sets. Notre compatriote avait empoché le premier set mardi (6-4), mais l'obscurité avait empêché la rencontre de se poursuivre. Minnen a maintenu le cap ce mercredi, empochant la deuxième manche (6-0) et donc le match. Le plus beau succès de la carrière de la Belge de 24 ans.