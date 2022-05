L’aventure c’est… 50 ans d’aventure

Et il est bien là le propos central de ce film, la confusion. "L’aventure c’est l’aventure" revient donc sur les (més)aventures de 5 truands, Lino, Jacques, Simon, Charlot et Aldo. Ils sont joués respectivement par Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles Gérard et Aldo Maccione. Après quelques arnaques et autres braquages de banques, ces voyous, enfin disons plutôt ces pieds nickelés, ces bras cassés, veulent toujours plus d’argent. Et en 1972, l’argent, on le trouve où ? En politique ! Voilà qu’ils deviennent des mercenaires, des révolutionnaires…