L’avenir menacé du château de Downtown Abbey

Highclere Castle est un bâtiment historique avec une longue histoire remontant au XVIe siècle. Il a été réquisitionné par le roi Edouard VI avant d’être acheté et reconstruit en 1679 par Sir Robert Sawyer. La famille Carnarvon a ensuite acquis le château et a effectué de grands travaux d’aménagement du parc et de d’importantes constructions. En 1842, le troisième comte de Carnarvon a décidé de transformer le manoir en château, faisant appel à l’architecte du palais de Westminster pour donner sa forme actuelle de style néo-jacobéen. Le château compte plus de 300 pièces, dont la grande bibliothèque, la salle à manger avec son portrait équestre monumental du roi Charles Ier et la salle à musique qui abrite une chaise et une table ayant appartenu à Napoléon.

Le château est également lié à l’histoire de l’égyptologie. En effet, c’est le 5e comte de Carnarvon qui a financé les fouilles menées par Howard Carter dans la vallée des Rois, ce qui a conduit à la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. Aujourd’hui, une partie de la collection égyptienne du Lord est exposée dans les sous-sols du château.