L’avenir du rail pour les 10 prochaines années scellé dans les nouveaux contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel

Côté matériel, la moitié de la flotte sera renouvelée d’ici dix ans. Objectif : 100% de trains équipés d’air conditionné, chaque train équipé d’une voiture multifonctionnelle et une augmentation de 50% du nombre de places pour vélos. Financièrement, la SNCB vise, grâce à des gains de productivité de 4,5% par an, une baisse significative de sa dette, pour atteindre 1,6 milliard d’euros à l’horizon 2032 ​ (soit une diminution de 800 millions d’euros).

Elle table sur une croissance de 40% de ses recettes grâce à la hausse attendue du nombre de voyageurs. Pour atteindre ces objectifs, la SNCB investira plus de 9,2 milliards d’euros au total : 4,2 milliards dans le matériel roulant, 1,4 milliard dans les ateliers, 1,8 milliard dans l’accueil des voyageurs et accessibilité des gares, 1,2 milliard dans la digitalisation et près de 600 millions dans les bâtiments et investissements divers.

"Il y aura clairement un avant et un après 2022 pour le rail et pour notre mobilité en Belgique", se félicite M. Gilkinet. "Jamais le secteur ferroviaire n’aura reçu autant de moyens et des objectifs aussi clairs et ambitieux."