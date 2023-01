L’avenir des jeux vidéo sera sur le cloud et avec un abonnement, selon des experts

Pour Andrew Fear, directeur de la gestion des produits GeForce Now chez Nvidia, à l’avenir, les utilisateurs de jeux vidéo chercheront à obtenir leurs jeux sur une plateforme semblable à Netflix, basée sur un service d’abonnement qui ne nécessite aucune console. Doki Tops, le CEO d’Utomik, s’attend, lui, à une normalisation de cette pratique et estime que, d’ici trois ans, le pourcentage de personnes choisissant de jouer sur ces plateformes sera multiplié par 80%. Même s’il pense que les consoles de jeux vidéo ne disparaîtront pas complètement, ce responsable est d’avis que les entreprises qui produisent ces appareils devront redéfinir leur utilité.

Aux yeux de Blacknut (service de cloud gaming), l’offre de jeux vidéo que fournirait un système comme le cloud pourrait, en outre, "connecter les univers" du cinéma et de la télévision avec celui des jeux vidéo d’une manière plus organique et plus simple que ce que peut fournir une console ordinaire.