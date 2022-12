L'avenir des Diables Rouges : la continuité ou le bouleversement ?

L’élimination des Diables Rouges après leur match nul (0-0) face à la Croatie dans cette Coupe du monde 2022 marque un tournant pour notre sélection nationale. Le tournoi était pointé comme la dernière vraie possibilité pour notre génération dorée de gagner un trophée.

Se pose logiquement déjà la question de la relève. "La suite va se faire automatiquement. Certains joueurs sont relativement âgés, ils vont réfléchir à leur retraire internationale. Ils se sont donnés corps et âmes depuis quinze ans. Des talents comme on a eu depuis quinze ans, ça ne court pas les rues. C'est une génération exceptionnelle. Ils ont fait des résultats monstrueux, mais ils se sont plantés sur leur dernière Coupe du monde. J'espère que les gens au pays ne retiendront pas que ça", analysait Philippe Albert à l’issue du partage.

A ce stade, seul Toby Alderweireld (33 ans) a reconnu vouloir en parler avec sa famille. Le plus gros point d’interrogation concerne sans doute Eden Hazard (31). Le capitaine belge devra peser le pour et le contre, incluant sa situation en club dans la balance. L’ossature globale de l’équipe pourrait finalement rester fort semblable. "On a encore des joueurs qui savent jouer au foot, ils sont très doués. Romelu Lukaku (29) va rester, Kevin De Bruyne (31) et Thibaut Courtois (30) aussi. L'axe de cette équipe va rester en place donc il faut bien entourer les cadors. A partir de là, on pourrait retrouver des résultats positifs même si pour gagner un grand tournoi, il faudra être très patient", signalait également notre consultant.