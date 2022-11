L’avenir de nos assiettes sera-t-il végétal ?

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), chaque année, plus de 60 milliards d’animaux sont tués pour finir dans nos assiettes. Une production massive qui n’est pas sans conséquences sur notre environnement.

Laurent Jadot insiste : cuisiner végétal, "c’est aussi beaucoup plus durable. On sait aujourd’hui que l’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. C’est énorme ! C’est plus que tout le secteur du transport réuni. Alors que c’est beaucoup plus simple, plus logique et plus évident de – simplement – faire pousser des plantes et de les consommer en direct."

Une étude réalisée cette année par l’université d’Helsinki confirme ces propos en affirmant qu' "une réduction significative des aliments d’origine animale et des substitutions par des alternatives protéiques à base de plantes, peut entraîner des réductions significatives des impacts environnementaux, tout en respectant les contraintes de nutrition et de consommation réalisable." Et les rapports scientifiques allant dans ce sens sont nombreux.

Mais devons-nous pour autant arrêter de consommer de la viande et des produits laitiers ? "Loin de nous l’idée d’imposer aux consommateurs de se passer de viande et de produits laitiers," s’exclame Laurent Jadot, avant de conclure que "tout ce que nous voulons faire passer comme message, c’est que le secteur de l’élevage, qui nourrit la planète en viande et en produits laitiers, a un impact non négligeable sur l’environnement. Qu’il est donc bon de diminuer sa consommation animale. Et que, bonne nouvelle, c’est possible, facile et accessible à tout le monde !"