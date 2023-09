L'avenir de la Galerie Bortier en question : les bouquinistes bruxellois se mobilisent

Peu connue des Belges et des Bruxellois, la galerie Bortier draine en revanche son lot de touristes, attirés autant par le patrimoine que par les livres anciens ou d'occasion. C'est la Régie foncière de la Ville de Bruxelles qui en est propriétaire. En 2022, confrontée à deux cellules commerciales vides, sans doute soucieuse aussi de redynamiser l'endroit, la Régie lance un appel à manifestation d'intérêt. La plupart des occupants des lieux y répondent et déposent leurs projets.

Mais aucun n'est retenu. Côté libraires, on se plaint de n'avoir jamais reçu de nouvelles de la Régie. Côté Ville de Bruxelles, on affirme au contraire avoir informé les auteurs de projets qu'ils ne répondaient pas aux critères établis et avoir attendu en vain une nouvelle mouture. Bref, un dialogue de sourds.

Fanny Genicot, invitée sur BX1, croit savoir qu'une autre affectation des lieux attend dans les cartons de la Régie foncière. "Il y a un entrepreneur, responsable du Wolf et du Fox, qui voudrait lancer un projet autour de l'horeca aussi. Il voudrait faire un "food store de qualité" de la galerie Bortier".

Et qu'en pense la Régie de la Ville de Bruxelles? "Nous sommes actuellement en attente de dossiers de candidatures aboutis et n’excluons aucune affectation tant qu’elle respecte les règlementations en vigueur". C'est vague et ça laisse la porte ouverte à tout type de projets. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, les bouquinistes de la galerie ont lancé une pétition.