L’avenir de la Démocratie au cœur de la 2e édition des Rencontres du Cinéma PolitiK

Et pour commencer en beauté, un magnifique Film d’Ouverture, "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Guéret. Révélation du récent Festival de Cannes, il prend le cinéma lui-même comme métaphore de ce corps social qui ne sait plus comment aborder les plus jeunes, hésitant entre une bienveillance ressentie comme paternaliste et la tentation de l’instrumentalisation manipulatrice.

La programmation cinématographique mettra en lumière – grâce à des longs et courts métrages et des documentaires – la manière dont les jeunes d’aujourd’hui et d’hier se confrontent ou se sont confrontés à la question de l’engagement, elle explorera les raisons de la défiance envers le monde politique mais rendra compte aussi des combats qui continuent de mobiliser, envers et contre tout, la génération montante et ses lanceurs d’alerte.

Cette programmation sera accompagnée et soutenue par 3 grands débats, le mercredi 16/11 à 18h30 "Bye Bye la Démocratie ?", le jeudi 17/11à 18h30 "Bye Bye Libertés ?" et le samedi 19/11 à 17h "Bye Bye la Planète ?".