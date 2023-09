L’avenir de l’Europe se joue à Lampedusa

A chaque fois, ces craintes étaient bien fondées. La crise financière aurait pu couler la zone euro avec, dans son sillage, récession et crise sociale sans précédent à l’échelle du continent. La crise du Covid aurait pu laisser une partie des Européens sur le bas-côté et c’est tout le marché intérieur qui aurait implosé. La guerre en Ukraine aurait pu diviser les Européens et enterrer à jamais le projet d’une union sans cesse plus étroite. Mais à chaque fois, à la dernière seconde, la solidarité européenne a recollé les morceaux. C’est un peu la potion magique d’Astérix. Une bonne dose de solidarité et c’est reparti !