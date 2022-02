L’avatar de Stromae pourrait investir Fortnite

Dans un show résolument très technologique (écrans multiples, robots, …), Stromae innove encore et toujours en mêlant réel et virtuel. De là à penser que l’artiste pourrait prochainement investir un Metaverse, il n’y a qu’un pas. Pour ceux qui en ignoreraient encore l’existence, on définira un Metaverse comme un monde virtuel fictif.

Lorsqu’on y pense, il a quelques éléments qui pourraient nous faire croire que l’avatar de Stromae attend impatiemment son heure pour intégrer l’univers de Fortnite, jeu vidéo aujourd’hui devenir incontournable du grand et surtout du jeune public.